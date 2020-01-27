По мосту у поселка Александровская на Волхонском шоссе открыли движение

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:23:04+03:00

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Радостная новость для автомобилистов Пушкинского района пришла утром 27 января. В петербургском «Мостотресте» заявили, что открывают движение по мосту у поселка Александровская на Волхонском шоссе. Пока, правда, временное.

- В понедельник по временной схеме открыто движение транспортных средств по мосту на Волхонском шоссе у железнодорожного переезда в поселке Александровская. Капремонт переправы начался летом 2019 года и будет завершен весной этого года, - сообщает пресс-служба предприятия.

Впрочем, свободного проезда по мосту пока нет, а во втором квартале нынешнего года его еще будут перекрывать, чтобы положить асфальт.

Зато после окончания работ переправа прослужит долгие годы. Она так и останется двухполосной (по одной в каждую сторону), зато строители сделают пешеходную дорожку по стороне, если смотреть в направлении к железнодорожной станции «Александровская».

ИСТОЧНИК KP.RU