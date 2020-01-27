Более 40 тысяч человек, прибывших в Петербург, проверили на коронавирус

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:30:22+03:00

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В Китае продолжается вспышка эпидемии – уже более 2,8 тысяч человек заболели новым типом коронавируса, из них 81 случай стал смертельным, но при этом 57 человек смогли выздороветь. В связи с этим в Петербурге проводятся профилактические меры, а также повышенный контроль особенно на железнодорожных и воздушных вокзалах. Так, в аэропорту Пулково прибывшие из Азии проходят санитарно-карантинный контроль.

- Контролю с обязательной термометрией с использованием тепловизионного оборудования с начала года подверглось более 40 тысяч человек, в том числе 34 гражданина КНР. Лиц с подозрением на заболевание новым коронавирусом не выявлено. В пунктах пропуска и местах проведения массовых мероприятий усилен дезинфекционный режим, - сообщили в правительстве Ленобласти.

Жителям Петербурга и Ленобласти посоветовали при планировании зарубежных поездок рекомендуется уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране назначения. Тем, кто планирует посетить Китай, Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения рынков и зоопарков, употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, использовать маски, а при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не заниматься самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU