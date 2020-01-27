2020-01-27T16:06:30+03:00
Общество

В Ленобласти резко похолодает до минус 17 градусов

Неожиданные морозы пришли в Петербург и область
Лилия КОЗЛОВА
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До минус 17 градусов упадет температура в ЛенобластиДо минус 17 градусов упадет температура в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жителей Петербурга и Ленинградской области неожиданно накрыла зима. В понедельник, 27 января, днем температура воздуха составила минус 6 градусов, а ночью еще сильнее подморозит – до минус 17 градусов. В связи с этим местным жителям стоит одеваться потеплее и ожидать сильный гололед на дорогах.

- Температура воздуха в ночь на 28 января на западе Ленобласти ожидается от 1 до 6 градусов ниже нуля, на востоке от минус 7 до 12, местами до минус 17 градусов, - предупредили местных жителей в МЧС Ленобласти.

Днем в регионе немного потеплеет. В зависимости от района температура воздуха будет варьироваться от плюс 1 до минус 7 градусов. Погода ожидается облачная, местами умеренный, мокрый снег. Есть вероятность возникновения гололеда. Ветер ожидается южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду.

Несмотря на то, что из-за мороза на некоторых водоемах начал образовываться лед, в МЧС напомнили, что выход на него крайне опасен. Толщина льда недостаточно большая для того, чтобы выдержать человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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