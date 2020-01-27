2020-01-27T16:29:28+03:00
Общество

В счет алиментов петербуржец отдал бывшей жене «Мерседес»

На содержание двоих детей мужчина задолжал больше миллиона рублей
Петр КИБЕР
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Петербуржец погасил долг по алиментам на детей своим "Мерседесом".Петербуржец погасил долг по алиментам на детей своим "Мерседесом".Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Не деньгами, так машиной помогли женщине получить долг с бывшего мужа петербургские приставы. Они доставили в отдел мужчину, накопившего больше миллиона по алиментам на двоих детей. Под давлением обстоятельств, горе-отец сдался.

- Между бывшими супругами было заключено нотариальное соглашение, согласно которому мужчина был обязан платить 10 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка, но не платил, - сообщает пресс-служба петербургского управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

В итоге женщина устала ждать и обратилась к приставам. Те неоднократно приглашали нерадивого папашу на разговор по душам, но тот упорно отнекивался. Поняв, что дело зашло в тупик, инспектора привезли мужчину в отделение УФССП насильно.

Уже там мужчина раскаялся и добровольно отдал бывшей жене ключи и документы от «Мерседеса Е-Класса». Несмотря на это отец все равно получил административный штраф за неуплату средств на содержание собственных детей.

Если и дальше он продолжит поступать подобным образом, то может попасть под арест и уголовное дело. Статья для злостных алиментщиков в кодексе есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В счет алиментов петербуржец отдал бывшей жене «Мерседес»