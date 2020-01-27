Кокорин не поехал на сбор вместе с ФК «Сочи»

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:44:38+03:00

Кокорин не успел поиграть за "Зенит" после выхода на свободу и готовится ехать в "Сочи". Но не хочет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Эпопея с арендой Александра Кокорина в «Сочи» продолжает свое неприятно-вялотекущее развитие. Очевидно, что против этого шага выступают все: гендиректор петербургского клуба, главный тренер, игроки и сам нападающий в конце концов, но принципиально решение принято. Тем временем Александр пока все же не поехал на сбор «Сочи» в Турции.

- Поедет ли он на второй сбор с «Сочи»? Нет, не поедет. Будет ли тренироваться с «Зенитом-2»? Пока этого не произошло, у него выходные и он готовится ехать на второй сбор «Зенита», - заявил изданию «Спорт день за днем» отчим и одновременно спортивный агент Кокорина Кирилл Логинов.

Надо сказать, что пока основной состав сине-бело-голубых находится в Петербурге. Футболисты отдыхают перед отъездом в Испанию, где с 29 января начнется новый этап подготовки к сезону.

Напомним, что об аренде Кокорина клубом «Сочи» стало известно 21 января. Об этом заявляло руководство кубанской команды. По мнению спортивных экспертов, Александр сейчас находится в хорошей форме и должен помочь удержаться «Сочи» в Премьер-лиге. Сейчас клуб занимает последнее, 16-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU