2020-01-27T17:08:20+03:00
Общество

В Минобороны показали уникальную карту рубежей обороны Ленинграда

До наших дней лучше всего сохранились сооружения в районе Ижоры
Петр КИБЕР
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В окресностях Петербурга еще хватает примет прошедшей 75 лет назад войны.В окресностях Петербурга еще хватает примет прошедшей 75 лет назад войны.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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27 января все жители города на Неве вспоминают жителей блокадного Ленинграда и его защитников. В этот день люди несут цветы на Пискаревское, Серафимовское и другие кладбища, где лечат тысячи человек, которые отдали жизнь во имя победы. А в Минобороны в свою очередь рассекретили уникальную карту, которая показывает схему рубежей обороны осажденного города.

- Тысячи ленинградцев участвовали в возведении системы оборонительных сооружений на подступах к осажденному Ленинграду. Сотни дотов и дзотов, огневые точки с башнями от танка КВ прикрывали подступы к осажденному городу, - пишет газета «Петербургский дневник».

Большинство сооружений, построенные в период с 41-го по 43-й год это деревянно-земляные огневые точки. Это связано с нехваткой стройматериалов в блокадном городе. Они сильно пострадали во врем боев и почти не сохранились до наших дней.

Но увидеть пример фортификации можно и сейчас. Лучше всего сохранился оборонительный рубеж Ижора, созданный из бетона уже после прорыва блокады в 1943 году. Есть приметы войны и в черте города, например на улице Димитрова в Купчино.

Минобороны показало карту защитных рубежей Ленинграда. Фото: Фото: Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Минобороны показало карту защитных рубежей Ленинграда. Фото: Фото: Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

ИСТОЧНИК KP.RU

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