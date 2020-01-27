2020-01-27T17:22:44+03:00
Общество

Сергей Селин предложил поднять зарплаты журналистам за хорошие новости

Актер посетовал на «передачи про чью-то пятую точку»
Лилия КОЗЛОВА
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Актер Сергей Селин призвал поднять журналистам зарплаты за хорошие новостиАктер Сергей Селин призвал поднять журналистам зарплаты за хорошие новостиФото: Олег ЗОЛОТО
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Известные актеры популярного сериала «Улица разбитых фонарей» Сергей Селин и Александр Половцев обратились к журналистам страны на церемонии награждения победителей петербургского конкурса «Хорошие новости России», которая состоялась 27 января. Поздравив призеров, артисты отметили, что работникам СМИ нужно больше рассказывать о позитиве и меньше делать «передачи про чью-то пятую точку».

- Журналисты, мы соскучились по хорошим новостям! Может, вам зарплату поднять, чтобы вы замечали больше хорошего, - предложил Селин, передает «Федеральное агентство новостей».

Александр Половцев напомнил о том, что 27 января Петербург отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и рассказал о том, что его мать пережила эти страшные годы.

- И она говорит, что о том времени нельзя забывать. О нем нужно говорить, чтобы историю не забывали и не перевирали. Поэтому, журналисты, будьте честны, - добавил актер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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