Мощный пожар охватил общежитие в Шушарах

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:44:01+03:00

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Множество пожарных машин и кареты скорой помощи собрались возле общежития в Шушарах. Около пяти часов вечера в понедельник, 27 января, в Петербурге загорелось двухэтажное здание на Новгородском проспекте. Спасатели в экстренном режиме эвакуируют людей из дома, первый этаж которого полностью охвачен огнем.

- В 16:49 часов поступило сообщение о пожаре в административно-бытовом здании площадью 15 на 70 метров, расположенном в доме 26 по Новгородскому проспекту, - сообщили в МЧС Петербурга.

Прибывшие на место спасатели увидели, что в двухэтажном здании полностью горит первый этаж. Тогда в 17:03 часа ранг пожара был повышен до № 1 БИС.

На данный момент продолжается эвакуация жителей общежития. Площадь охвата огнем здания, а также причины возгорания на данный момент уточняются специалистами.

В Шушарах горит первый этаж двухэтажного общежития .

ИСТОЧНИК KP.RU