2020-01-27T18:02:15+03:00
Происшествия

К горящему общежитию в Шушарах направлен автобус для обогрева эвакуированных людей

Пожар в двухэтажном здании локализован на площади 75 квадратных метров
Лилия КОЗЛОВА
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В Шушары направлен автобус для обогрева эвакуированных из горящего общежитияВ Шушары направлен автобус для обогрева эвакуированных из горящего общежитияФото: принтскрин видео.
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Спасатели Петербурга борются с мощным пожаром, который вспыхнул вечером в понедельник, 27 января, в общежитии в Шушарах. Огонь охватил целый этаж здания по адресу дом 26 по Новгородскому проспекту. Пожарные эвакуировали всех жителей. Специально, чтобы люди не мерзли, на место отправился специальный автобус для обогрева.

- В связи с возгоранием в жилом доме в поселке Шушары оперативно направлен автобус для обогрева эвакуированных из здания, - сообщили в «Пассажиравтотрансе».

Напомним, что пожар в общежитии очень мощный, поэтому его ранг был повышен до № 1 БИС. Двухэтажное здание второй степени огнестойкости. Весь его первый этаж охвачен огнем.

В 17:35 часов спасатели сумели локализовать пожар на площади 75 квадратных метров. Отмечается, что сведений о пострадавших не поступали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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