Следователи навестили блокадницу Ленинграда, которая в войну командовала взвода охраны Кировского завода

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:19:11+03:00

В день 76-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады сотрудники СК Петербурга навестили Нину Александровну Барковскую, которая в дни блокады была командиром взвода охраны Кировского завода / Фото: СК Петербурга

Когда фашисты сковали город кольцом, Нине Барковской было всего 16 лет

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В честь 76-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в понедельник, 27 января, сотрудники следственного комитета Петербурга навестили очень смелую и отважную женщину Нину Александровну Барковскую, которая в годы войны, будучи еще подростком, командовала взводом охраны Кировского завода.

- Нина Барковская родилась в 1925 году. В 1941-м, когда началась блокада, ей было 16 лет и она училась на 1 курсе машиностроительного техникума, активно занималась спортом и стрельбой. Отец ушел на фронт, мать и старший брат умерли от голода в 1942 году, - сообщили в комитете.

Она сама обратилась в военкомат с просьбой отправить ее на фронт. Но из-за юного возраста, ее приняли в военизированный отряд по охране Кировского завода на должность стрелка, вооружена винтовкой, где в скором стала командиром взвода из 32 человек. В ее задачах было предотвращать кражи, а также следить за вверенным оружием.

После войны Нина Александровна вышла замуж, родила двоих детей, до выхода на пенсию работала в отделе кадров института «Госрадиопроект».

ИСТОЧНИК KP.RU