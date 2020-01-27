2020-01-27T18:36:01+03:00
Общество

Маршрутку из Петербурга в Аннино после транспортной реформы сохранят

К июню на Геологической улице сделают необходимое для движения микроавтобусов разворотное кольцо
Лилия КОЗЛОВА
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Маршрутку из Петербурга в Аннино сохранятМаршрутку из Петербурга в Аннино сохранятФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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С июля 2020 года в Петербурге планируется провести транспортную реформу и отменить ряд смежных региональных автобусных маршрутов. По этот план попадала и маршрутка К-449, следующая от станции метро «Московская» до Красного села. Однако было решено все же оставить данный транспорт, чтобы жителям Аннино было удобнее добираться до города.

- Муниципальные власти Аннинского поселения на субсидию из областного бюджета до 1 июня сделают благоустройство территории у ЖК «Аннинский парк», где будет выполнено разворотное кольцо для маршрута из Санкт-Петербурга до улицы Геологическая, - сообщили в правительстве Ленобласти.

В результате переговоров с администраций достигнута договоренность о том, что возможно внесение изменения маршрута движения автобуса № 301, при условии устройства на территории ЖК «Аннинский парк» автобусного разворотного кольца для автобусов большого класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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