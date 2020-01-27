2020-01-27T19:07:52+03:00
Общество

В инфекционной больнице имени Боткина рассказали о здоровье троих пациентов с подозрением на новый китайский вирус

Двоих мужчин и женщину-китаянку госпитализировали на прошлой неделе
Сергей ВОЛЧКОВ
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В больнице имени Боткина на случай приема пациентов с китайским коронавирусом готовят специальное резервное отделение - с отдельным входом, сестринским постом и палатой реанимации.В больнице имени Боткина на случай приема пациентов с китайским коронавирусом готовят специальное резервное отделение - с отдельным входом, сестринским постом и палатой реанимации.Фото: Артем КИЛЬКИН
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История с тремя пациентами городской клинической инфекционной больницы имени Боткина, у которых заподозрили смертельный китайский коронавирус, наделала шума в Санкт-Петербурге и далеко за его пределами. Одного из них – 22-летнего мужчину по имени Арман – напомним, так и вовсе забрали из аэропорта «Пулково» в специальной изолирующей капсуле. Однако поводов для серьезного беспокойства, как выяснилось, не было: всем поступившим медики поставили диагноз ОРВИ.

- Все пациенты получили необходимое лечение в соответствии с их заболеваниями, - рассказали «Комсомолке» в больнице. – Скоро они будут выписаны.

Напомним: вспышка нового, не известного науке типа коронавируса случилась в Китае в декабре прошлого года. По последним данным количество заболевших достигло 2 000 человек, количество погибших – 80, вирус перекинулся на Австралию, Францию, Японию, США и Канаду. В Санкт-Петербурге на его пути укрепляют кордоны: китайских туристов в аэропортах проверяют тепловизорами, а в больнице имени Боткина готовят резервное отделение для особо опасных инфекций.

Китайский Новый год во время коронавируса.Китайский Новый год - самый главный праздник в Поднебесной. Но в этом году жителям КНР не до веселья. Ведь в настоящее время страна борется с новым коронавирусом, из-за которого умерли уже 56 человек

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ИСТОЧНИК KP.RU

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