В инфекционной больнице имени Боткина рассказали о здоровье троих пациентов с подозрением на новый китайский вирус

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:07:52+03:00

В больнице имени Боткина на случай приема пациентов с китайским коронавирусом готовят специальное резервное отделение - с отдельным входом, сестринским постом и палатой реанимации. Фото: Артем КИЛЬКИН

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История с тремя пациентами городской клинической инфекционной больницы имени Боткина, у которых заподозрили смертельный китайский коронавирус, наделала шума в Санкт-Петербурге и далеко за его пределами. Одного из них – 22-летнего мужчину по имени Арман – напомним, так и вовсе забрали из аэропорта «Пулково» в специальной изолирующей капсуле. Однако поводов для серьезного беспокойства, как выяснилось, не было: всем поступившим медики поставили диагноз ОРВИ.

- Все пациенты получили необходимое лечение в соответствии с их заболеваниями, - рассказали «Комсомолке» в больнице. – Скоро они будут выписаны.

Напомним: вспышка нового, не известного науке типа коронавируса случилась в Китае в декабре прошлого года. По последним данным количество заболевших достигло 2 000 человек, количество погибших – 80, вирус перекинулся на Австралию, Францию, Японию, США и Канаду. В Санкт-Петербурге на его пути укрепляют кордоны: китайских туристов в аэропортах проверяют тепловизорами, а в больнице имени Боткина готовят резервное отделение для особо опасных инфекций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/756902" frameborder="0"></iframe> Китайский Новый год во время коронавируса.Китайский Новый год - самый главный праздник в Поднебесной. Но в этом году жителям КНР не до веселья. Ведь в настоящее время страна борется с новым коронавирусом, из-за которого умерли уже 56 человек

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ИСТОЧНИК KP.RU