Петербуржец заплатит 100 тысяч рублей штрафа за увесистую пощечину полицейскому

27 Янв. 2020 2020-01-27T21:16:52+03:00

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Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей мужчину, который оскорбил и дал пощечину полицейскому. Конфликт случился в ТЦ «Чкаловская» еще 17 января 2019 года. Пьяный петербуржец буянил и пугал посетителей магазинов. Прибывший на место сотрудник полиции вежливо попросил пройти с ним в 71-й отдел. Но тот пошел против закона.

- Он умышленно в присутствии посторонних лиц публично оскорбил полицейского, выразившись в его адрес грубой нецензурной бранью, унизив тем самым его честь и достоинство. Помимо морального вреда стражу порядка причинили и физическую боль – правонарушитель не менее одного раза ударил его ладонью руки по правой скуловой области, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Изначально буйному петербуржцу назначили 130 тысяч рублей штрафа. Однако он просидел под стражей чуть более месяца, поэтому ему все же «скосили» 30 тысяч. К слову, свою вину мужчина полностью признал.

ИСТОЧНИК KP.RU