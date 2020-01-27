Петербуржцы возмутились откровенной парочкой, обнимающейся на полу в «Галерее»

27 Янв. 2020 2020-01-27T21:15:58+03:00

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27 января петербуржцев возмутила молодежь, которая откровенно себя вела на одном из этажей ТРЦ «Галерея». Фотография любвеобильной парочки, лежащей на полу, появилась в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Автор поста поругал ребят за их «продвинутость». Очевидно, что своими действиями они смутили многих посетителей.

Горожане принялись осуждать манеры раскованной пары и гадать, чем именно она занималась.

- Гормоны через край, много свободного времени, никто ими не занимается, вот они и проявляют себя как могут!

- Дурные дети... Бедные родители, от стыда можно сгореть за этих деток.

- Поломойками устроились, на половину оклада? Вот, блин, радость – валяться на грязном полу.

Впрочем, некоторые петербуржцы пошутили, что ребята оттачивают навыки искусственного дыхания. Другие предположили, что под девочкой лежала ее подруга, а не друг, а значит – они просто игрались.

ИСТОЧНИК KP.RU