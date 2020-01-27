2020-01-27T21:15:58+03:00
Общество

Петербуржцы возмутились откровенной парочкой, обнимающейся на полу в «Галерее»

Некоторые предположили, что у молодежи играют гормоны
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В ТРЦ "Галерея" откровенные подростки смущали посетителей. Фото: vk.com/unreleased_dtpВ ТРЦ "Галерея" откровенные подростки смущали посетителей. Фото: vk.com/unreleased_dtp
Изменить размер текста:

27 января петербуржцев возмутила молодежь, которая откровенно себя вела на одном из этажей ТРЦ «Галерея». Фотография любвеобильной парочки, лежащей на полу, появилась в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Автор поста поругал ребят за их «продвинутость». Очевидно, что своими действиями они смутили многих посетителей.

Горожане принялись осуждать манеры раскованной пары и гадать, чем именно она занималась.

- Гормоны через край, много свободного времени, никто ими не занимается, вот они и проявляют себя как могут!

- Дурные дети... Бедные родители, от стыда можно сгореть за этих деток.

- Поломойками устроились, на половину оклада? Вот, блин, радость – валяться на грязном полу.

Впрочем, некоторые петербуржцы пошутили, что ребята оттачивают навыки искусственного дыхания. Другие предположили, что под девочкой лежала ее подруга, а не друг, а значит – они просто игрались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Пулковском шоссе задержали водителя «Фольксвагена», который пять лет катался без прав
В Мурино ищут хозяина побитому коту с заплаканными глазами
Ветеранов блокады Ленинграда из 15 стран наградили «Блокадными ласточками»
В Колпино «Хендай» на полном ходу снес подростка, перебегавшего дорогу на красный свет
Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады
Станции метро «Невский проспект» и «Адмиралтейская» ограничили на вход из-за огромного потока зрителей салюта
Петербуржцы возмутились откровенной парочкой, обнимающейся на полу в «Галерее»
В День снятия блокады по Петербургу проехал «Трамвай Победы» с фронтовыми песнями
Петербуржец заплатит 100 тысяч рублей штрафа за увесистую пощечину полицейскому
Центр Петербурга сковали сильные пробки из-за неработающих светофоров
Смольный и правительство Германии договорились о выделении 12 млн евро на нужды блокадников
Суд оштрафовал участников массовой драки, из-за которой полиция окружила Заставскую улицу
В инфекционной больнице имени Боткина рассказали о здоровье троих пациентов с подозрением на новый китайский вирус
«Мостотрест» показал, где в Петербурге остались следы войны
Маршрутку из Петербурга в Аннино после транспортной реформы сохранят
Следователи навестили блокадницу Ленинграда, которая в войну командовала взвода охраны Кировского завода
К горящему общежитию в Шушарах направлен автобус для обогрева эвакуированных людей
Мощный пожар охватил общежитие в Шушарах
У Гренадерского моста из Большой Невки спасатели выловили мужчину
Сергей Селин предложил поднять зарплаты журналистам за хорошие новости
В Минобороны показали уникальную карту рубежей обороны Ленинграда
Треть колбасы в магазинах Петербурга не качественная
Кокорин не поехал на сбор вместе с ФК «Сочи»
В счет алиментов петербуржец отдал бывшей жене «Мерседес»