Станции метро «Невский проспект» и «Адмиралтейская» ограничили на вход из-за огромного потока зрителей салюта

27 Янв. 2020 2020-01-27T21:59:45+03:00

Жители и гости Петербурга остались на улице подольше, чтобы посмотреть на торжественный салют в День снятия блокады, чем вызвали последующий коллапс в метро. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 9 вечера петербуржцы и гости города завороженно наблюдали за салютом в честь Дня полного снятия блокады

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27 января около 21:40 в Петербурге ограничили на вход две станции метрополитена – «Невский проспект» и «Адмиралтейская». Вероятно, это связано с горожанами и гостями Северной столицы, которые решили посмотреть на торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады.

- Станции ограничены на вход в связи с увеличением пассажиропотока, - предупреждает пресс-служба петербургской подземки.

Сначала люди насладились 12-ю выстрелами из орудий на Стрелке Васильевского острова. А позже в 21:00 начался и салют, продлившийся примерно 10 минут. После этого люди поехали по домам и ожидаемо загрузили работу метро. Впрочем, ограничения продлились недолго – всего 10-15 минут. С 21:50 все станции заработали в обычном режиме.

Добавим, что в День полного снятия блокады в Петербурге прошло множество мероприятий. Например, на Ростральных колоннах снова зажгли огни.

ИСТОЧНИК KP.RU