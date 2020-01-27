Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады

27 Янв. 2020 2020-01-27T22:30:28+03:00

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Ровно в 21:00 27 января от стен Петропавловской крепости в Петербурге прогремел салют в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Тысячи жителей и гостей города наблюдали за грандиозным зрелищем.

Торжественный салют продлился около 10 минут.Фото: Олег ЗОЛОТО

Особенно атмосферно было в этот момент на Стрелке Васильевского острова, где в 20:00 дали 12 залпов из орудий участники реконструкции Ленинградского победного салюта 1944 года. Зрители события хором отсчитали от 10 до 1 и впечатлились холостыми и эффектными выстрелами. А фотографии реконструкторов, да еще и в стилизованной военной одежде времен ВОВ, словно на мгновение перенесли в этот знаменательный день 76-летней давности.

- Всех с великим праздником! - поздравляли друг друга петербуржцы на улице и в соцсетях.

На Стрелке Васильевского острова прогремели 12 залпов из орудий.Фото: Олег ЗОЛОТО

После окончания салюта его зрители на некоторое время загрузили работу двух станций метро в центре города - «Невский проспект» и «Адмиралтейская». Вход на них временно ограничили.

Добавим, что в Петербурге целый день проходили мероприятия, посвященные Дню снятия блокады. Пожалуй, самая главная новость – пожертвование 12 миллионов евро от правительства Германии на нужды выживших блокадников Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU