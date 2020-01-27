2020-01-27T23:07:28+03:00
Происшествия

В Колпино «Хендай» на полном ходу снес подростка, перебегавшего дорогу на красный свет

От удара молодую девушку отбросило на 10 метров [видео, фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Колпино иномарка снесла неосмотрительного пешехода, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора. Фото: vk.com/dorinspbВ Колпино иномарка снесла неосмотрительного пешехода, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора. Фото: vk.com/dorinspb
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27 января в Колпино «Хендай» сбил горе-пешехода, перебегавшую дорогу на красный сигнал светофора. Жуткое ДТП произошло на проспекте Ленина возле дома №79. Пострадавшей оказалась молодая девушка 17-ти лет. Судя по видео аварии, пешеход подумала, что успеет проскочить «зебру» в отсутствии машин. Почему-то она ускорила шаг именно перед летящим на нее авто.

Девушка поверила в свои силы и решила, что успеет перебежать дорогу. Фото: vk.com/dorinspb

Девушка поверила в свои силы и решила, что успеет перебежать дорогу. Фото: vk.com/dorinspb

- За рулем иномарки находился 33-летний мужчина. Установлено, что он совершил наезд в тот момент, когда девушка переходила проезжую часть по запрещающему сигналу светофора. В результате ДТП ее госпитализировали в больницу. Врачи оценивают ее травмы как тяжелые, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От удара молодую девушку отбросило вперед чуть ли не на десять метров. К сожалению, водитель толком не смог затормозить, потому что увидел внезапного пешехода буквально за секунду до столкновения. ГИБДД проводит тщательную проверку по факту аварии.

В Колпино иномарка снесла пешехода, перебегавшего дорогу на красный свет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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