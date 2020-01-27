2020-01-27T23:44:44+03:00
Дом. Семья

В Мурино ищут хозяина побитому коту с заплаканными глазами

Кота с обиженным взглядом спасли с дерева, куда его загнали сородичи [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге ищут хозяина коту с заплаканными глазами и обиженным взглядом. Фото: vk.com/9onlineВ Петербурге ищут хозяина коту с заплаканными глазами и обиженным взглядом. Фото: vk.com/9online
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В Мурино подыскивают хозяина для пушистого кота с обиженным взглядом. 27 января его сняли с дерева неравнодушные прохожие. Кажется, бедного котика туда загнали свои же сородичи. Вызволив его из беды, спасатели поняли, что ему неплохо досталось от неприятелей.

- Найден кот на въезде в деревню Лаврики. Явно домашний. Немного побит. Сняли с дерева, обогрели. Ищем старых или новых хозяев. Пишите в личку, - написал мужчина, пригревший кота у себя, в группе «Девяткино online» во «Вконтакте».

У котика заметили явные слезные дорожки. Фото: vk.com/9online

У котика заметили явные слезные дорожки. Фото: vk.com/9online

Жители Мурино тут же пожалели кота. Многие заметили, что у него грустный и тяжелый взгляд, словно он на что-то обижен. Также горожане обратили внимание на слезные дорожки на глазах несчастного животного. Их нужно протирать, иначе котика ждет воспаление.

Добавим, что в комментариях к публикации о найденыше уже нашлось достаточно людей, которые вызвались его приютить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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