На Пулковском шоссе задержали водителя «Фольксвагена», который пять лет катался без прав

28 Янв. 2020 2020-01-28T00:12:49+03:00

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Днем 17 января на 13-м километре Пулковского шоссе задержали водителя «Фольксвагена», которого остановили для проверки инспекторы ГИБДД. 37-летний гражданин Беларуси был бесправником и понял, что «запахло жареным», поэтому тут же начал сочинять легенду.

- Он сообщил, что «забыл водительское удостоверение дома». Оно у него якобы временное, потому что ранее водитель его потерял. Однако после проверки по информационным базам выяснилось, что данного гражданина лишили прав в ноябре 2015 года в Республике Беларусь за вождение в нетрезвом виде, - передает группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылкой на ОБ ДПС №1 ГИБДД.

На мужчину в итоге составили административный протокол за вождение без прав. Но и на этом его приключения не кончились – нарушителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. К слову, в Беларуси его лишили прав за превышение скоростного режима и вождение в пьяном виде. Тогда он бесстрашно мчался по дороге, несмотря на то, что в машине сидела его семья.

ИСТОЧНИК KP.RU