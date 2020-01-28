2020-01-28T00:51:35+03:00
Происшествия

Бывшего замглавы Всеволожского района отправили в СИЗО по делу о крупной взятке от ритуальной компании

Следователи считают, что экс-чиновник благодаря крышеванию обогатился почти на 5 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге заключили под стражу бывшего замглавы Всеволожского района по делу о взятке.В Петербурге заключили под стражу бывшего замглавы Всеволожского района по делу о взятке.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Суд отправил в СИЗО на время следствия бывшего замглавы Всеволожского района, обвиняемого в крупной взятке. Напомним, 59-летнего экс-чиновника и, по совместительству, муниципального депутата 23 января задержали оперативники. Мужчину подозревают в так называемом покровительстве похоронного бизнеса.

По версии следствия, общая сумма взятки составила не менее 4,9 миллионов рублей. Предполагается, что мужчина, будучи замглавы администрации по безопасности МО «Всеволожский муниципальный район», получал деньги ежемесячно в период с июля 2017-го по июль 2018 года. Солидные суммы он не стеснялся получать даже лично.

- Выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и удовлетворил ходатайство о заключении под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, - сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Бывшего замглавы Всеволожского района отправили в СИЗО по делу о крупной взятке от ритуальной компании
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