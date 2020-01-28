Бывшего замглавы Всеволожского района отправили в СИЗО по делу о крупной взятке от ритуальной компании

28 Янв. 2020 2020-01-28T00:51:35+03:00

В Петербурге заключили под стражу бывшего замглавы Всеволожского района по делу о взятке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи считают, что экс-чиновник благодаря крышеванию обогатился почти на 5 млн рублей

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Суд отправил в СИЗО на время следствия бывшего замглавы Всеволожского района, обвиняемого в крупной взятке. Напомним, 59-летнего экс-чиновника и, по совместительству, муниципального депутата 23 января задержали оперативники. Мужчину подозревают в так называемом покровительстве похоронного бизнеса.

По версии следствия, общая сумма взятки составила не менее 4,9 миллионов рублей. Предполагается, что мужчина, будучи замглавы администрации по безопасности МО «Всеволожский муниципальный район», получал деньги ежемесячно в период с июля 2017-го по июль 2018 года. Солидные суммы он не стеснялся получать даже лично.

- Выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и удовлетворил ходатайство о заключении под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, - сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU