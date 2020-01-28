2020-01-28T01:35:20+03:00
Общество

В Гатчине всем миром собирают еду, деньги и вещи для многодетной семьи, чей дом уничтожил пожар

Огонь поглотил все, поэтому семья рада любой помощи [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Гатчине всем миром помогают многодетной семьей, которая осталась без родного дома. Фото: vk.com/tanik121084В Гатчине всем миром помогают многодетной семьей, которая осталась без родного дома. Фото: vk.com/tanik121084
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В Гатчине уже несколько дней всем миром помогают многодетной семье, чей деревянный дом в поселке Войсковицы 23 января уничтожил пожар. Тогда спасатели МЧС вызволили из огня одного из родителей и двух девочек. Детей, надышавшихся дымом, госпитализировали в больницу. На следующий день их состояние уже оценили как удовлетворительное.

Огонь уничтожил все, что находилось в доме. Фото: vk.com/tanik121084

Огонь уничтожил все, что находилось в доме. Фото: vk.com/tanik121084

Друзья и знакомые семьи забили тревогу в местных сообществах Гатчины в соцсетях с просьбой хоть чем-то помочь погорельцам, которые остались ни с чем.

- В огне у семьи пропало буквально все: документы, мебель, вещи. А самое главное, сильно пострадал дом. Жить в нем невозможно. Сейчас помочь семье пытаются всем поселком Войсковицы. Гатчинцы, давайте тоже не останемся в стороне! – пишет группа «Моя Гатчина» во «Вконтакте» в публикации, датированной 25 января.

Спустя два дня мама троих детей Татьяна рассказала, что добрые люди приносят семье постельное белье, одежду, деньги, продукты, полотенца и все остальное, что важно иметь любому человеку.

Благородные жители поселка и Гатчины несут многодетной семье все, что могут. Фото: vk.com/tanik121084

Благородные жители поселка и Гатчины несут многодетной семье все, что могут. Фото: vk.com/tanik121084

- Все ваши посылочки, все дошло до нашей семьи. Мы тронуты до глубины души вашей щедростью. Хотим отдельно поблагодарить Сергея Перевозкина. Он помог организовать доставку всех вещей, которые вы собрали для нас! Вы замечательные, низкий вам поклон от всей нашей семьи, - благодарит всех Татьяна на своей страничке во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Гатчине всем миром собирают еду, деньги и вещи для многодетной семьи, чей дом уничтожил пожар
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