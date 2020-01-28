Прогноз погоды на 28 января в Санкт-Петербурге: мокрый снег и около ноля

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:14:31+03:00

Во вторник в Петербурге будет слякотно. Опять. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Только жители Петербурга обрадовались, что наконец пришла зима, как над городом опять завис теплый атмосферный фронт. Из-за этого будет облачно и слякотно, с осадками и пониженным давлением.

- 28 января в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Утром и днем снег, мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха -1...+1 градус. Вечером до -3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Ленинградской области прогноз тот же, только разброс температуры больше - от -3 до +2 градусов. При этом ночью в отдельных районах могло быть и -10 и даже -17. Но это редкость. А вот гололед на трассах есть повсеместно. Водителям и пешеходам стоит быть крайне осторожными.

Не сильно изменится погода и в ближайшие два дня. Синоптики обещают все тот же снег, временами мокрый и температуру около ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU