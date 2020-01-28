Под Тихвином «Сааб» влетел в стоящий грузовик: погиб пассажир легковушки

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:29:34+03:00

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Смертельное ДТП произошло вечером понедельника на Южной объездной дороге города Тихвина. Около половины одиннадцатого вечера «Сааб 9-5» на полном ходу влетел в припаркованный на обочине грузовик. Пассажир легковушки погиб на месте.

- В 22:20 27 января напротив дома номер 38 по Южной объездной дороге г.Тихвин водитель, автомобиля «Сааб» мужчина, на вид 40-45 лет (с признаками опьянения) не справился с управлением и совершил наезд на стоявший грузовик «Фредлайнер» с полуприцепом, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские отмечают, что грузовой автомобиль оказался без водителя, но был припаркован по всем правилам, без нарушений.

В результате аварии водитель легковушки был госпитализировал в состоянии средней тяжести, а его пассажир (личность устанавливается) погиб на месте. В обстоятельствах аварии разбираются дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU