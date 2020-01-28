Под Тихвином «Сааб» влетел в стоящий грузовик: погиб пассажир легковушки
Смертельное ДТП произошло вечером понедельника на Южной объездной дороге города Тихвина. Около половины одиннадцатого вечера «Сааб 9-5» на полном ходу влетел в припаркованный на обочине грузовик. Пассажир легковушки погиб на месте.
- В 22:20 27 января напротив дома номер 38 по Южной объездной дороге г.Тихвин водитель, автомобиля «Сааб» мужчина, на вид 40-45 лет (с признаками опьянения) не справился с управлением и совершил наезд на стоявший грузовик «Фредлайнер» с полуприцепом, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Полицейские отмечают, что грузовой автомобиль оказался без водителя, но был припаркован по всем правилам, без нарушений.
В результате аварии водитель легковушки был госпитализировал в состоянии средней тяжести, а его пассажир (личность устанавливается) погиб на месте. В обстоятельствах аварии разбираются дознаватели.
ИСТОЧНИК KP.RU