Спасатели два часа тушили крупный пожар в деревне Сарженка

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:08:00+03:00

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Крупный пожар произошел в ночь на 28 января в деревне Сарженка, что в Юкковском поселении Всеволожского района Ленобласти. Здесь, на Агалатовском шоссе загорелся элитный коттедж. Увы, но несмотря на все усилия пожарных, спасти его не удалось.

- 27 января в 23.35 поступило сообщение о том, что в д. Сарженка горит дом. К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово и ПСЧ-147, - сообщает в соцсетях Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское сельское поселение»

Чуть позже вызов поступил и на пульт регионального управления МЧС по Ленинградской области.

Прибывший не место спасатели установили, что полностью горел каркасно-щитовой частный дом с пристройкой. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

Огонь полыхал так, что видно было со всех концов деревни. Пожарные больше часа сбивали пламя. В 1:30 пожар был локализован, а в 2:37 - полностью ликвидирован. Всего на месте ЧП работали 38 человек и 9 единиц техники.

Сведений о пострадавших при пожаре на данный момент нет. Причины инцидента выясняют дознаватели.

Ущерб, по предварительным данным, может составить больше 10 миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/757241" frameborder="0"></iframe> В деревне Сарженка в Ленобласти сгорела дорогая вилла..Видео: ГУ МЧС по Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU