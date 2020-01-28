Спасатели два часа тушили крупный пожар в деревне Сарженка
Крупный пожар произошел в ночь на 28 января в деревне Сарженка, что в Юкковском поселении Всеволожского района Ленобласти. Здесь, на Агалатовском шоссе загорелся элитный коттедж. Увы, но несмотря на все усилия пожарных, спасти его не удалось.
- 27 января в 23.35 поступило сообщение о том, что в д. Сарженка горит дом. К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово и ПСЧ-147, - сообщает в соцсетях Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское сельское поселение»
Чуть позже вызов поступил и на пульт регионального управления МЧС по Ленинградской области.
Прибывший не место спасатели установили, что полностью горел каркасно-щитовой частный дом с пристройкой. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.
Огонь полыхал так, что видно было со всех концов деревни. Пожарные больше часа сбивали пламя. В 1:30 пожар был локализован, а в 2:37 - полностью ликвидирован. Всего на месте ЧП работали 38 человек и 9 единиц техники.
Сведений о пострадавших при пожаре на данный момент нет. Причины инцидента выясняют дознаватели.
Ущерб, по предварительным данным, может составить больше 10 миллионов рублей.
В деревне Сарженка в Ленобласти сгорела дорогая вилла..Видео: ГУ МЧС по Ленобласти
ИСТОЧНИК KP.RU