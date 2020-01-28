2020-01-28T10:07:03+03:00
Происшествия

При пожаре на чердаке в Петроградском районе пострадал пенсионер

63-летний мужчина надышался дымом и был госпитализирован
Петр КИБЕР
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В Петроградском районе ночью горел чердак жилого дома.В Петроградском районе ночью горел чердак жилого дома.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Столб дыма и вой сирен могли видеть и слышать ночью 28 января жители Петроградского района. Причиной их беспокойства стал огонь, вспыхнувший на чердаке жилого дома на улице Полозова. На вызов примчались подразделения петербургского управления МЧС.

- 28 января в 02:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Полозова, 3. В пятиэтажном жилом доме происходило горение на чердаке на площади 15 кв. метров, горела обстановка по всей площади, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

На место ЧП срочно прибыли 17 человек личного состава и 4 единицы техники. Спасатели эвакуировали из дома трех человек. Один из них, 63-летний мужчина, надышался продуктами горения и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Остальным жильцам помощь медиков не понадобилась.

В 03:55 пожар был ликвидирован, а спасатели на всякий случай произвели контрольное вскрытие перекрытий (потолка) в квартире на последнем, пятом этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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