На детской площадке под Гатчиной нашли труп

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:37:50+03:00

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С необычной находкой пришлось столкнуться жителям поселка Вырица в Ленинградской области. По середине рабочего дня, после обеда в понедельник, 27 января 2020 года, прямо на детской площадке горожане нашли труп. Очевидцы убрали подальше всех детей и вызвали службы.

- В 13:30 часов понедельника, 27 января, в отделение полиции по Гатчинскому району поступило сообщение от скорой о том, что на детской площадке у дома 61 по улице Оредежской в поселке Вырица лежит труп, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место стражи порядка обнаружили тело мужчины, на вид 80-85 лет. Во время проверки они установили личность умершего. Им оказался 83-летний местный житель, квартира которого находится в соседнем доме.

При осмотре трупа, специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти. Тело умершего направили в морг Гатчины для полного обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU