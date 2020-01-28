2020-01-28T11:04:02+03:00
Происшествия

В Ленобласти 40-летний сортировщик изнасиловал молодую кассиршу кафе

После совместной вечеринки, мужчина избил девушку и надругался над ней
Петр КИБЕР
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В Ленобласти 40-летний мужчина изнасиловал 19-летнюю официантку кафе.В Ленобласти 40-летний мужчина изнасиловал 19-летнюю официантку кафе.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полицейские Бокситогорского района Ленинградской области задержали мужчину, который в порыве страсти и на почве выпитого избил и изнасиловал молодую девушку. ЧП произошло в ночь на 27 января в поселке Коли.

- 27.01.2020 года в 11 часов 55 минут в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 19-летняя дочь пришла домой вся избитая, и, с ее слов изнасилованная знакомым у которого была в гостях, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Позднее девушку госпитализировали в больницу города Пикалево, где врачи подтвердили факт сексуального насилия, о чем и сообщили полицейским. Сама пострадавшая, которая работает продавцом-кассиром в местном кафе, рассказала, что выпивала в гостях у знакомого. В какой-то момент он начал бить ее, схватил нож и изнасиловал.

Стражи порядка быстро установили подозреваемого и задержали его по месту жительства. Предполагаемым насильником оказался мужчина 1980 года рождения, работающий сортировщиком. По статье «Изнасилование» ему грозит от трех до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ленобласти 40-летний сортировщик изнасиловал молодую кассиршу кафе
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