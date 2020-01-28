Из-за аномальной погоды петербуржцы продают клюшки и сноуборды

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:07:13+03:00

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Текущей зимой в снежки можно было поиграть всего несколько дней, а на снеговика собирать «материала» пришлось бы с целого двора. В связи с аномальной погодой жители Петербурга активно продают различный инвентарь и экипировку для зимних видов спорта. Если в целом по стране интерес к покупкам лыж и санок упал на 22 процента, то в городе на Неве – на 55 процентов.

- Спрос упал более чем в половину, а вот предложения на вещи для зимних видов спорта на 6 процентов начиная с 1 декабря 2019 года. При этом на 43 процента увеличилось количество желающих продать хоккейные клюшки, да и желающих их купить стало на 1 процент больше по сравнению с прошлым годом, - говорится в исследовании сервиса «Авито».

А вот что совсем никому не нужно так это ледянки, санки, тюбинги и лыжи. На них спрос упал на 94, 90, 21 и 73 процента соответственно. Но в этом есть и плюс. Сейчас цены на ледянки и тюбинги упал по сравнению с прошлым годом.

Петербург не единственный город, где большая часть людей перестала покупать экипировку для зимы. Так, в Воронеже интерес упал на 58 процентов, а в Волгограде на 56.

ИСТОЧНИК KP.RU