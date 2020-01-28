2020-01-28T11:07:13+03:00
Общество

Из-за аномальной погоды петербуржцы продают клюшки и сноуборды

Теплой зимой никому не нужны ледянки, санки и лыжи
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Из-за аномальной погода жители Петербурга распродают инвентарь для зимних видов спортаИз-за аномальной погода жители Петербурга распродают инвентарь для зимних видов спортаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Текущей зимой в снежки можно было поиграть всего несколько дней, а на снеговика собирать «материала» пришлось бы с целого двора. В связи с аномальной погодой жители Петербурга активно продают различный инвентарь и экипировку для зимних видов спорта. Если в целом по стране интерес к покупкам лыж и санок упал на 22 процента, то в городе на Неве – на 55 процентов.

- Спрос упал более чем в половину, а вот предложения на вещи для зимних видов спорта на 6 процентов начиная с 1 декабря 2019 года. При этом на 43 процента увеличилось количество желающих продать хоккейные клюшки, да и желающих их купить стало на 1 процент больше по сравнению с прошлым годом, - говорится в исследовании сервиса «Авито».

А вот что совсем никому не нужно так это ледянки, санки, тюбинги и лыжи. На них спрос упал на 94, 90, 21 и 73 процента соответственно. Но в этом есть и плюс. Сейчас цены на ледянки и тюбинги упал по сравнению с прошлым годом.

Петербург не единственный город, где большая часть людей перестала покупать экипировку для зимы. Так, в Воронеже интерес упал на 58 процентов, а в Волгограде на 56.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажир рейса Калуга-Петербург устроил дебош на борту самолета
Новый природный заказник «Шунгеровский» может появиться в Петербурге
Труп с оторванным ухом нашли в Волосовском районе
Петербуржца, прятавшего с друзьями труп в каршеринге, отправили в СИЗО
В Ленобласти 16-летняя студентка забеременела от оператора машинного доения
Mercedes сгорел дотла у колледжа на Кондратьевском проспекте
Пугливый насильник со сменкой надругался над девочкой и сбежал
В Петербург не пустили 27 тонн корейской лакедры
Из-за аномальной погоды петербуржцы продают клюшки и сноуборды
В Ленобласти 40-летний сортировщик изнасиловал молодую кассиршу кафе
Россельхозназдзор нашел тонну просрочки, которая шла в школы, детсады и больницы
На детской площадке под Гатчиной нашли труп
При пожаре на чердаке в Петроградском районе пострадал пенсионер
Спасатели два часа тушили крупный пожар в деревне Сарженка
Под Тихвином «Сааб» влетел в стоящий грузовик: погиб пассажир легковушки
Прогноз погоды на 28 января в Санкт-Петербурге: мокрый снег и около ноля
В Гатчине всем миром собирают еду, деньги и вещи для многодетной семьи, чей дом уничтожил пожар
Бывшего замглавы Всеволожского района отправили в СИЗО по делу о крупной взятке от ритуальной компании
На Пулковском шоссе задержали водителя «Фольксвагена», который пять лет катался без прав
В Мурино ищут хозяина побитому коту с заплаканными глазами
Ветеранов блокады Ленинграда из 15 стран наградили «Блокадными ласточками»
В Колпино «Хендай» на полном ходу снес подростка, перебегавшего дорогу на красный свет