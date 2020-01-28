В Петербург не пустили 27 тонн корейской лакедры
Сразу 27 тонн корейской лакедры не пустили в Петербург сотрудники регионального управления Россельхознадзора. Стоит сказать, что за загадочным названием скрывается крупная рыбка - желтохвост. У нее оказались проблемы с документами.
- В ходе ветеринарного контроля груза инспекторы выявили отсутствие предварительного уведомления о выдаче ветеринарного сертификата на партию товара, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Отправлять весь груз назад пока не стали. До получения разъяснений от корейской стороны рыбка останется на карантине в порту.
Надо отметить, что лакедра (желтохвост) - довольно крупная рыба. Одна особь может достигать веса в 40 килограммов. При этом в Японии она считается деликатесом.
Обычно лакедра водится в водах Тихого океана и более привычна столу жителей Юго-Восточной Азии. В Петербург рыбку отправил один из крупнейших в Корее поставщиков морепродуктов.
ИСТОЧНИК KP.RU