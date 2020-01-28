В Петербург не пустили 27 тонн корейской лакедры

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:28:10+03:00

В России лакедру иногда выдают за более дорогого тунца. Фото: chillfish.ru

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Сразу 27 тонн корейской лакедры не пустили в Петербург сотрудники регионального управления Россельхознадзора. Стоит сказать, что за загадочным названием скрывается крупная рыбка - желтохвост. У нее оказались проблемы с документами.

- В ходе ветеринарного контроля груза инспекторы выявили отсутствие предварительного уведомления о выдаче ветеринарного сертификата на партию товара, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отправлять весь груз назад пока не стали. До получения разъяснений от корейской стороны рыбка останется на карантине в порту.

Надо отметить, что лакедра (желтохвост) - довольно крупная рыба. Одна особь может достигать веса в 40 килограммов. При этом в Японии она считается деликатесом.

Обычно лакедра водится в водах Тихого океана и более привычна столу жителей Юго-Восточной Азии. В Петербург рыбку отправил один из крупнейших в Корее поставщиков морепродуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU