Пугливый насильник со сменкой надругался над девочкой и сбежал

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:46:41+03:00

Неизвестный с мешком со сменкой изнасиловал школьницу у канала в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мужчина напал на школьницу у набережной Матисова канала в Петербурге

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Полиция Петербурга разыскивает пугливого насильника, который напал в Калининском районе не девочку. Об инциденте вечером в понедельник, 27 января, рассказала мать 16-летней школьницы, которая работает заведующей отделением одной из городских больниц.

- Женщина рассказала, что в понедельник, около 15:55 часов, на ее несовершеннолетнюю дочь напал неизвестный мужчина на пересечении улицы Катерников и набережной Матисова канала. Он зашел со спины, схватил девочку и совершил насильственные действия сексуального характера, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Однако потом девочка закричала и мужчина, испугавшись, что кто-то услышит, поспешил сбежать.

Школьница запомнила, как был одет ее обидчик: худой мужчина ростом 170-175 сантиметров, в серой куртке с капюшоном, черные джинсы, серые кроссовки, рюкзак и мешок со сменной обувью.

На данный момент правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU