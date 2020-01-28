Mercedes сгорел дотла у колледжа на Кондратьевском проспекте
Утром во вторник, 28 января, сотрудники службы спасения в Петербурге уже во всю работали. Во дворе между зданиями бани номер 76 и коллежа ТКУиК произошел пожар. Мощный огонь охватил припаркованный автомобиль марки Mercedes. Раздуваемое ветром пламя также начало перекидывать и на соседние машины.
- Загорелся и сгорел дотла Mercedes у коллежа ТКУиК, - рассказал в социальной сети очевидец.
Также свидетель опубликовал видео с места ЧП. На нем видно, как прибывшие на место пожарные, оперативно разматывают шланг. Однако вода идет не сразу, чему возмущаются зрители. Одновременно с этим огонь начинает уже обжигать стоящий рядом Matiz.
В итоге огонь потушили, но одна иномарка сгорела полностью и ремонту уже не подлежит. Сообщений о пострадавших не поступало. Специалисты проведут экспертизу для установки причин возгорания.
Автомобиль горит у колледжа в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU