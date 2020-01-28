2020-01-28T12:03:29+03:00
Происшествия

Mercedes сгорел дотла у колледжа на Кондратьевском проспекте

Огонь перекинулся и на соседнюю машину [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Автомобиль сгорел дотла у колледжа в ПетербургеАвтомобиль сгорел дотла у колледжа в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Утром во вторник, 28 января, сотрудники службы спасения в Петербурге уже во всю работали. Во дворе между зданиями бани номер 76 и коллежа ТКУиК произошел пожар. Мощный огонь охватил припаркованный автомобиль марки Mercedes. Раздуваемое ветром пламя также начало перекидывать и на соседние машины.

- Загорелся и сгорел дотла Mercedes у коллежа ТКУиК, - рассказал в социальной сети очевидец.

Также свидетель опубликовал видео с места ЧП. На нем видно, как прибывшие на место пожарные, оперативно разматывают шланг. Однако вода идет не сразу, чему возмущаются зрители. Одновременно с этим огонь начинает уже обжигать стоящий рядом Matiz.

В итоге огонь потушили, но одна иномарка сгорела полностью и ремонту уже не подлежит. Сообщений о пострадавших не поступало. Специалисты проведут экспертизу для установки причин возгорания.

Автомобиль горит у колледжа в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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