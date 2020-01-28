2020-01-28T12:24:58+03:00
Происшествия

Петербуржца, прятавшего с друзьями труп в каршеринге, отправили в СИЗО

Мужчины похитили погибшего из его дома в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
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Подозреваемый в похищении и смертельном избиении человека отправили в СИЗОПодозреваемый в похищении и смертельном избиении человека отправили в СИЗОФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Суд Петербурга отправил одного из подозреваемых в жестком избиении 35-летнего мужчины, труп которого пытались спрятать в каршеринговом автомобиле. Труп из окровавленного человека группа людей выносила из подъезда жилого дома днем в воскресенье, 26 января, на глазах у изумленных свидетелях. Благодаря их неравнодушию и удалось оперативно задержать преступников.

- Трое мужчин договорились похитить жертву для того, чтобы забрать у него телефон, который он якобы похитил у одной женщины. Заговорщики приехали за своей целью прямо к нему домой на Кржижановского, зашли в парадную, где напали на мужчину, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Избив до крови, трое вытащили обмякшего мужчину из подъезда и затолкали в багажник арендованной машины, на которой они поехали к берегу реки Охты. У воды они вытащили еле живую жертву, где продолжили избивать, пока мужчина не умер.

На суде один из подозреваемых вину признал лишь частично. В СИЗО он пробудет до 25 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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