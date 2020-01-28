Труп с оторванным ухом нашли в Волосовском районе

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:49:17+03:00

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Полиция Волосовского района Ленинградской области расследует жесткое убийство. Утром в понедельник, 27 января 2020 года, в одной из квартир дома 17 в деревне Ущевицы врачи констатировали смерть 47-летнего хозяина дома. Осматривая тело, специалисты заметили, что оно сильно истерзано. Прибывшие на место полицейские, сразу заподозрили преступление.

- У убитого была закрытая черепно-мозговая травма, кровоподтеки на груди и конечностях, гематомы и ссадины на лице. Также у мертвого была частично оторвана левая ушная раковина, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Спустя несколько минут после того, как полицейские осмотрели труп, у соседнего дома номер 16 они задержали подозреваемого. 43-летний мужчина живет в этой же деревне. По какой причине произошло убийство, пока не ясно.

Известно, что у подозреваемого уже есть уголовное прошлое. В 2017 году он попал в тюрьму за избиение беспомощного ребенка, а в 2008 году он был осужден за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU