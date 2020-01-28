Пассажир рейса Калуга-Петербург устроил дебош на борту самолета

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:36:53+03:00

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Сотрудники полиции на транспорте в Пулково денно и нощно охраняют территорию аэропорта, предотвращая преступления и хулиганство. Так, во вторник, 28 января, им пришлось справляться с пьяным пассажиром, устроившим дебош на борту самолета, летящего в Петербург из Калуги.

- В дежурную часть поступило сообщение с самолета о том, что на рейсе пьяный дебошир. Прибывшие к борту судна полицейские вывели из салона 44-летнего калужца, который своим видом и поведением оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность, в окружающей обстановке ориентировался слабо, имел шаткую походку, резкий запах алкоголя изо рта, - сообщили в УТ МВД по СЗФО.

Дебошира, который своими действиями мог нанести вред себе и окружающим, отвели в дежурную часть, где провели медосвидетельствование и составили административный протокол.

Также полицейские нашли воровку кошелька. 49-летняя жительница ближнего зарубежья нашла на полу, утерянный кем-то кошелек с 34 тысячами рублей и решила его забрать себе. Однако правоохранители вовремя ее обнаружили и вернули утерянную вещь хозяйке. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU