2020-01-28T14:00:42+03:00
Общество

Сеть фастфуда заплатит 110 тысяч рублей штраф за шестирублевый соус

Житель Петербурга пожаловался на ресторан из-за недостоверной рекламы
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургский ресторан быстрого питания оштрафован за соус более чем на 100 тысячПетербургский ресторан быстрого питания оштрафован за соус более чем на 100 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Петербурге одна из крупнейших сетей фастфуда «Макдоналдс» будет вынуждена заплатить штраф в размере 110 тысяч рублей из-за упаковки соуса, стоимостью в 6 рублей. Во вторник, 28 января, УФАС Северной столицы вынесло решение о наказании ресторана после того, как него пожаловался местный житель, которому не дали бесплатный соус.

- В мае 2019 года мужчина в одном из ресторанов сети купил обед за 155 рублей. На рекламном фото он состояла из напитка, картофеля фри, шести чикен макнаггетсов и соуса. Однако на кассе клиенту соус не дали, пояснив, что он не входит в обед, и предложили приобрести его отдельно за 6 рублей, - сообщили в УФАС Петербурга.

На это клиент решил возмутиться, так как получается, что реклама не соответствует действительности, а значит вводит в заблуждение людей.

Ресторан был признан виновным в нарушении закона о рекламе. Теперь он обязан будет заплатить крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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