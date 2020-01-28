Умер лис, переломанный после жесткой аварии в Петербурге

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:23:05+03:00

Животное с отеком спинного мозга и разрывом легко не смогло пережить травмы

Изменить размер текста: A A

Усилия ветеринаров и волонтеров петербургского центра реабилитации диких животных «Велес» не смогли спасти пожилого лиса, оказавшегося полностью переломанным после жесткой аварии. Животное поступило в руки профессионалов 23 января в очень тяжелом состоянии: множество травм, скальпированные раны, кожный зуд. Бедолагу пытались спасти, но он не выдержал травм и скончался.

- К сожалению, лис не справился с проблемами, удар был очень сильный. Черепно-мозговая травма, отек спинного мозга, разрыв легкого, кровь в грудной полости, гематомы внутренних органов, - печально сообщили работники центра.

Основатель «Велеса» Александр Федоров отметил, что животное, несмотря на свой преклонный возраст и тяжелое состояние, до последнего был бойким. Из-за стресса вел себя очень агрессивно, из последних сил старался всех разодрать.

Долгое время животное ничего не ело, не пило и не шевелилось. В основном лис был под капельницами, волонтеры пытались привести его в стабильное состояние. Однако животное умерло.

ИСТОЧНИК KP.RU