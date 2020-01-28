2020-01-28T14:23:05+03:00
Дом. Семья

Умер лис, переломанный после жесткой аварии в Петербурге

Животное с отеком спинного мозга и разрывом легко не смогло пережить травмы
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Переломанный в аварии лис умер в Петербурге / Фото: ВК "Велес"Переломанный в аварии лис умер в Петербурге / Фото: ВК "Велес"
Изменить размер текста:

Усилия ветеринаров и волонтеров петербургского центра реабилитации диких животных «Велес» не смогли спасти пожилого лиса, оказавшегося полностью переломанным после жесткой аварии. Животное поступило в руки профессионалов 23 января в очень тяжелом состоянии: множество травм, скальпированные раны, кожный зуд. Бедолагу пытались спасти, но он не выдержал травм и скончался.

- К сожалению, лис не справился с проблемами, удар был очень сильный. Черепно-мозговая травма, отек спинного мозга, разрыв легкого, кровь в грудной полости, гематомы внутренних органов, - печально сообщили работники центра.

Основатель «Велеса» Александр Федоров отметил, что животное, несмотря на свой преклонный возраст и тяжелое состояние, до последнего был бойким. Из-за стресса вел себя очень агрессивно, из последних сил старался всех разодрать.

Долгое время животное ничего не ело, не пило и не шевелилось. В основном лис был под капельницами, волонтеры пытались привести его в стабильное состояние. Однако животное умерло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение по двум улицам в Петербурге закроют до конца мая
Велодорожку на набережной Фонтанки сохранят
Петербуржцев, прятавших труп в багажнике каршеринга, обвинили в похищении и убийстве человека
Депутаты хотят спасти яхт-клуб на Петровской косе от застройки
190 школ, детских садов, больниц и метро построили в Петербурге в 2019 году
«Это рабочий процесс»: Митянина прокомментировала обсуждение кандидатуры детского омбудсмена
В наркотическом угаре девушка за рулем каршеринга протаранила уборочную технику на Пироговской набережной
«Зенит» поздравил Михаила Кержакова с днем рождения
Охранявшим «Водоканал» собакам ищут новую работу
Грабитель отобрал деньги у миньона из автомата с игрушками
Единый реестр воинских захоронений и памятников создадут в Петербурге
Вместе с прозрачными раздевалками в Лисьем Носу поставили баскетбольные кольца на песке
Микроавтобус перевернулся на Софийской в сторону Колпино
Кипяток льется с балкона жилого дома на улицу на набережной Карповки
За мат и разбитые бутылки в алкогольном магазине петербуржец получил семь суток
Правительство Германии выделило 12 миллионов евро для петербургских блокадников
Умер лис, переломанный после жесткой аварии в Петербурге
Сеть фастфуда заплатит 110 тысяч рублей штраф за шестирублевый соус
За изнасилование и убийство петербурженки двое приезжих получили 6 и 16 лет тюрьмы
Пассажир рейса Калуга-Петербург устроил дебош на борту самолета
Новый природный заказник «Шунгеровский» может появиться в Петербурге