Правительство Германии выделило 12 миллионов евро для петербургских блокадников

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:30:49+03:00

Эти деньги пойдут на медоборудование госпиталя для ветеранов войн и создание русско-немецкого центра встреч

Изменить размер текста: A A

С момента окончания Великой Отечественной войны прошло почти 75 лет, а правительство Германии все старается загладить вину за предков, которую современные немцы чувствуют. Именно поэтому власти ФРГ регулярно выделяют средства на помощь ветеранам. Так, 12 миллионов евро получит петербургский Госпиталь для ветеранов войн. Часть из этих денег пойдет на создание русско-немецкого центра встреч.

- 27 января, в Смольном состоялась подписание Совместного заявления между Федеральным министерством иностранных дел ФРГ и Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга по реализации гуманитарного жеста Правительства Германии в отношении ныне здравствующих жителей блокадного Ленинграда, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Госпиталь для ветеранов войн в качестве объекта помощи был выбран не случайно. Здесь в год проходят лечение около 15 тысяч блокадников, средний возраст которых – 82 года. Им пригодится медтехника, которая будет передана правительством Германии с 2020 по 2024 годы.

- Необходимо сохранять память о том, что происходило… Будущее поколение также должно об этом знать, - заявил на церемонии представитель немецкого МИДа.

ИСТОЧНИК KP.RU