За мат и разбитые бутылки в алкогольном магазине петербуржец получил семь суток

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:37:44+03:00

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Житель Петербурга проведет семь дней за решеткой из-за своего бескультурного поведения. Причиной наказания стал инцидент в одном из магазинов с алкоголем, куда обвиняемый пришел уже в нетрезвом состоянии. Так, за ругань матом и разбитые бутылки Петроградский районный суд во вторник, 28 января, вынес решение о наказании.

- Инцидент произошел около 19 часов 30 минут 23 января в магазине, расположенном в доме 30 на Большой Пушкарской улице. Мужчина выражался грубой нецензурной бранью в адрес сотрудника магазина, а замечания не реагировал, чем демонстративно нарушал общественный порядок и спокойствие граждан, выражая явное неуважение к обществу, - отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На суде мужчина свою вину признал частично. Он пояснил, что был пьян, поэтому все события плохо помнит. Также он рассказал, что в магазине его толкнул какой-то парень, он упал, из-за чего разбились несколько бутылок. Он выразился нецензурно, но не намеревался никого оскорблять.

Однако алкоголь не является оправданием. Поэтому дебошир получил семь чуток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU