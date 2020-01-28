Кипяток льется с балкона жилого дома на улицу на набережной Карповки

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:07:15+03:00

На набережной Карповки с балкона на улицу полился кипяток Фото: СОЦСЕТИ

Петербуржцы с опаской проходят по тротуару, чтобы не обвариться

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Необычное ЧП произошло в Петроградском районе Петербурга. Во вторник, 28 января 2020 года, около часа дня прохожие заметили столб пара у дома 16 по набережной Карповки. Приглядевшись внимательно, они заметили, что завеса образуется из-за горячей воды, льющейся с одного из балконов жилого здания.

- Главное самому вареным не стать, - посетовали горожане в соцсетях.

Кипяток лился на улицу прямо с балкона, расположенного на третьем этаже дома. По какой причине это произошло, на данный момент не известно. В сети комментаторы обмениваются своими версиями произошедшего: некоторые предположили, что в квартире прорвало батарею, другие пошутили, что жильцы решили открыть сезон фонтанов самостоятельно. «От счастья, видать», отметили следующие.

Сообщений о пострадавших в результате ЧП не поступало. Причины горячего прорыва выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU