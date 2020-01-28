Микроавтобус перевернулся на Софийской в сторону Колпино

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:27:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП произошло недалеко от района Колпино в Петербурге. Во вторник, 28 января, около трех часов дня на Софийской улице перевернулся микроавтобус. Автомобиль упал на правый бок, полностью перекрыв движение по левой полосе. Проезжающие мимо очевидцы сделали фото ЧП и опубликовали его в сети.

- Там рука торчит, а они фотографии делают. Люди, соберитесь уже, - обратили внимание комментаторы.

Действительно, на съемке, опубликованном в сети видно, как из окна с пассажирского места торчит рука, по всей видимости, водителя. Под ней на асфальте лежит мобильный телефон. Вероятно, пострадавший пытается самостоятельно позвонить в экстренные службы и вызвать себе помощь.

По версии свидетелей, микроавтобус мог перевернуться из-за того, что водитель не справился с управлением на дороге, покрытой гололедом из-за недавнего похолодания. Однако точную причину ДТП предстоит установить дорожным инспекторам.

ИСТОЧНИК KP.RU