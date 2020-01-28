2020-01-28T15:36:25+03:00
Общество

Вместе с прозрачными раздевалками в Лисьем Носу поставили баскетбольные кольца на песке

Чиновники уверены, что это поможет развивать пляжный спорт
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Лисьем Носу предложили развивать пляжный баскетбол. Фото: vk.com/peterburg_krasivВ Лисьем Носу предложили развивать пляжный баскетбол. Фото: vk.com/peterburg_krasiv
Изменить размер текста:

Пляж «Морские Дубки» в Лисьем Носу, который прогремел на весь Петербург наличием прозрачных и высоких кабинок для переодевания, в которых все видно, снова попал в поле зрения общественников. На этот раз внимание горожан привлекли баскетбольные кольца, установленные не на площадке, а прямо на песке.

- Непонятно, как мяч будет отскакивать от песка. Судя по всему, знакомство проектировщиков с законами физики и сутью игры в баскетбол, весьма поверхностное, - сообщает паблик «Красивый Петербург».

Впрочем, если кабинки для переодевания, рассчитанные на гулливеров-нудистов, действительно были сделаны с ошибками, то тут все обвинения были отвергнуты.

- Есть такой вид спорта, как пляжный баскетбол. Строители сделали на песке волейбольную площадку и стойки для сетки, а по краям поставили кольца, чтобы можно было играть и в баскетбол. Переделывать здесь ничего не будут, - заявили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе администрации Приморского района.

А вот прозрачные раздевалки обещали поменять.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение по двум улицам в Петербурге закроют до конца мая
Велодорожку на набережной Фонтанки сохранят
Петербуржцев, прятавших труп в багажнике каршеринга, обвинили в похищении и убийстве человека
Депутаты хотят спасти яхт-клуб на Петровской косе от застройки
190 школ, детских садов, больниц и метро построили в Петербурге в 2019 году
«Это рабочий процесс»: Митянина прокомментировала обсуждение кандидатуры детского омбудсмена
В наркотическом угаре девушка за рулем каршеринга протаранила уборочную технику на Пироговской набережной
«Зенит» поздравил Михаила Кержакова с днем рождения
Охранявшим «Водоканал» собакам ищут новую работу
Грабитель отобрал деньги у миньона из автомата с игрушками
Единый реестр воинских захоронений и памятников создадут в Петербурге
Вместе с прозрачными раздевалками в Лисьем Носу поставили баскетбольные кольца на песке
Микроавтобус перевернулся на Софийской в сторону Колпино
Кипяток льется с балкона жилого дома на улицу на набережной Карповки
За мат и разбитые бутылки в алкогольном магазине петербуржец получил семь суток
Правительство Германии выделило 12 миллионов евро для петербургских блокадников
Умер лис, переломанный после жесткой аварии в Петербурге
Сеть фастфуда заплатит 110 тысяч рублей штраф за шестирублевый соус
За изнасилование и убийство петербурженки двое приезжих получили 6 и 16 лет тюрьмы
Пассажир рейса Калуга-Петербург устроил дебош на борту самолета
Новый природный заказник «Шунгеровский» может появиться в Петербурге