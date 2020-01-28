Вместе с прозрачными раздевалками в Лисьем Носу поставили баскетбольные кольца на песке

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:36:25+03:00

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Пляж «Морские Дубки» в Лисьем Носу, который прогремел на весь Петербург наличием прозрачных и высоких кабинок для переодевания, в которых все видно, снова попал в поле зрения общественников. На этот раз внимание горожан привлекли баскетбольные кольца, установленные не на площадке, а прямо на песке.

- Непонятно, как мяч будет отскакивать от песка. Судя по всему, знакомство проектировщиков с законами физики и сутью игры в баскетбол, весьма поверхностное, - сообщает паблик «Красивый Петербург».

Впрочем, если кабинки для переодевания, рассчитанные на гулливеров-нудистов, действительно были сделаны с ошибками, то тут все обвинения были отвергнуты.

- Есть такой вид спорта, как пляжный баскетбол. Строители сделали на песке волейбольную площадку и стойки для сетки, а по краям поставили кольца, чтобы можно было играть и в баскетбол. Переделывать здесь ничего не будут, - заявили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе администрации Приморского района.

А вот прозрачные раздевалки обещали поменять.

ИСТОЧНИК KP.RU