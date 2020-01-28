2020-01-28T16:23:56+03:00
Происшествия

Грабитель отобрал деньги у миньона из автомата с игрушками

Мужчина зашел в торговый центр, разбил стекло у аппарата и похитил свернутые трубочкой наличные [видео]
Петр КИБЕР
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Вот этим приспособлением злоумышленник пробил стекло игрового автомата. Фото: Управление Росгвардии по СПб и ЛОВот этим приспособлением злоумышленник пробил стекло игрового автомата. Фото: Управление Росгвардии по СПб и ЛО
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Бойцы вневедомственной охраны задержали злоумышленника, который обчистил автомат с игрушками в торговом центре. Внимание злоумышленника привлекли деньги, которые держал в руках плюшевый миньон за стеклом. Он-то и стал жертвой грабителя.

- 27 января 2020 года в 17:07 наряд группы быстрого реагирования задержал мужчину, который с целью кражи денежных средств повредил игровой автомат, - сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

На видео с камер наблюдения заметно, как мужчина в маске подходит к автомату и разбивает ломиком стекло. при этом его не смущает ребенок, игравший в это время в автомат.

Потом мужчина выдергивает из рук плюшевой фигурки миньона сверток с наличными деньгами и убегает. Позднее полицейские подсчитают, что добычей злодея стали 8 тысяч рублей.

Сейчас горе-грабитель передан в руки правосудия. За налет на автомат с игрушками ему грозит приличный срок.

В Петербурге мужчина украл деньги из автомата с игрушками..Видео: Управление Росгвардии по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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