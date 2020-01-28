Грабитель отобрал деньги у миньона из автомата с игрушками
Бойцы вневедомственной охраны задержали злоумышленника, который обчистил автомат с игрушками в торговом центре. Внимание злоумышленника привлекли деньги, которые держал в руках плюшевый миньон за стеклом. Он-то и стал жертвой грабителя.
- 27 января 2020 года в 17:07 наряд группы быстрого реагирования задержал мужчину, который с целью кражи денежных средств повредил игровой автомат, - сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
На видео с камер наблюдения заметно, как мужчина в маске подходит к автомату и разбивает ломиком стекло. при этом его не смущает ребенок, игравший в это время в автомат.
Потом мужчина выдергивает из рук плюшевой фигурки миньона сверток с наличными деньгами и убегает. Позднее полицейские подсчитают, что добычей злодея стали 8 тысяч рублей.
Сейчас горе-грабитель передан в руки правосудия. За налет на автомат с игрушками ему грозит приличный срок.
В Петербурге мужчина украл деньги из автомата с игрушками..Видео: Управление Росгвардии по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU