2020-01-28T16:37:02+03:00
Дом. Семья

Охранявшим «Водоканал» собакам ищут новую работу

В компании пояснили, что усыплять животных не будут, так как в них вложено не мало сил и денег
Лилия КОЗЛОВА
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Вместо усыпления собакам из «Водоканала» найдут новую работуВместо усыпления собакам из «Водоканала» найдут новую работуФото: СОЦСЕТИ
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Стало известно, что породистых собак, которые охраняли объекты «Водоканала», ждет не трагическая судьба, как об этом говорилось ранее. Ранее в социальных сетях начали появляться посты с призывом забрать псов, которых, якобы, за ненадобностью собираются усыпить. По одним данным это три собаки, по другим – 40. Однако, как пояснили в компании, никто избавляться от четверолапых не собирается.

- Дорогой актив, - пояснили «Мойке78» в «Водоканале».

В компании отметили, что на воспитание и содержание этих собак, а ведь это псы породы кавказские овчарки и алабаи, потрачено не мало средств, поэтому от них никто не будет избавляться.

Охранные собаки принадлежат не самому «Водоканалу», а предприятию «Руд-С», которое занималось охраной организации. Сейчас псов, которые выполнили свою функцию в компании, заберут и найдут им новую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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