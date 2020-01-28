2020-01-28T16:46:57+03:00
Спорт

«Зенит» поздравил Михаила Кержакова с днем рождения

Вратарю сине-бело-голубых исполнилось 33 года
Петр КИБЕР
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Михаил Кержаков отмечает 33-й день рождения.Михаил Кержаков отмечает 33-й день рождения.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Что за «Зенит», да без Кержакова? Но если в начале 2000-х за сине-бело-голубых феерил Александр, то теперь ему на смену пришел Михаил. Первый забивал мячи, второй их отражает. В последнее время Миша стал основным голкипером команды. А сегодня он празднует свой день рождения.

- 28 января отмечает день рождения вратарь сине-бело-голубых. Михаилу Кержакову - 33! - сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Стоит сказать, что путь в основу родного «Зенита» не был для Кержакова-младшего простым и легким. Воспитанник зенитовской спортшколы, он дебюировал в составе дубля в уже далеком 2004 году. Позднее привлекался к работе с основной командой, но конкуренция на вратарской линии тогда была серьезной: Вячеслав Малафеев, Камил Чонтофальски, Юрий Жевнов.

Именно поэтому Михаил отправился в московский «Спортакадемклуб», потом попал в тверскую «Волгу», далее были астраханский «Волгарь-Газпром», «Алания» из Владикавказа, махачкалинский «Анжи» и ФК «Оренбург».

На пару лет назад Кержаков вернулся в «Зенит» и сейчас стал игроком основы. За нее он провел 33 матча, вместе с командой стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и дважды — Суперкубка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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