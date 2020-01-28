В наркотическом угаре девушка за рулем каршеринга протаранила уборочную технику на Пироговской набережной

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:52:38+03:00

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В Петербурге произошла очередная авария с участием каршеринга. Днем во вторник, 28 января 2020 года, на Пироговой набережной молодая девушка за рулем арендованного авто пошла на таран уборочной техники. Спецмашины оказалась мощнее, поэтому побилась не очень сильно. А вот капот и бампер каршеринга – всмятку.

- На Пироговой набережной за рулем каршеринга девушка в наркотическом опьянении врезалась в уборочную технику, - рассказал в социальной сети очевидец произошедшего.

От удара от арендованного автомобиля отвалилась табличка с номерами, раскрошился капот. Также частично вылетело лобовое стекло и даже помялась крыша.

О состоянии здоровья водителя каршеринга на данный момент ничего не известно. Свидетели сообщают, что девушка отказалась проходить медицинское освидетельствование. С причинами аварии разбираются инспекторы дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU