«Это рабочий процесс»: Митянина прокомментировала обсуждение кандидатуры детского омбудсмена

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:10:04+03:00

Депутаты рассмотрели четыре фигуры, претендующие на пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге

Изменить размер текста: A A

20 января истекли полномочия детского омбудсмена Светланы Агапитовой. При этомновый уполномоченный по правам ребенка еще не назначен. Избрать его должны депутаты. Изначально, по предложению губернатора, основным претендентом была Анна Митянина, курировавшая в Смольном социальный блок. Но сейчас появились еще три кандидатуры. Впрочем, саму Митянину это не смущает.

- Все высказывают свои оценки. По процедуре окончательное решение принимает депутатский корпус. Так что это - рабочий процесс, который не обязательно выльется в конечный результат, - рассказала сама чиновница газете «Петербургский дневник».

Причиной этих слов стало решение юридического управления Заксобрания, в котором не смогли определиться, соответствует Митянина должности омбудсмена, или нет. При этом у остальных претенденток документы приняли без замечаний. Ими стали: молодая сотрудница ЗакСа Юлия Шик, экс-депутат МО «Литейный округ» Екатерина Лебедева и общественный помощник депутата Дениса Четырбока, учительница Ирина Аристова.

Выборы детского омбудсмена пройдут в феврале 2020 года. Пока эти обязанности исполняет Светлана Агапитова.

ИСТОЧНИК KP.RU