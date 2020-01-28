2020-01-28T17:10:04+03:00
Общество

«Это рабочий процесс»: Митянина прокомментировала обсуждение кандидатуры детского омбудсмена

Депутаты рассмотрели четыре фигуры, претендующие на пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге
Петр КИБЕР
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На пост детского омбудсмена Анну Митянину выдвинул Александр Беглов.На пост детского омбудсмена Анну Митянину выдвинул Александр Беглов.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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20 января истекли полномочия детского омбудсмена Светланы Агапитовой. При этомновый уполномоченный по правам ребенка еще не назначен. Избрать его должны депутаты. Изначально, по предложению губернатора, основным претендентом была Анна Митянина, курировавшая в Смольном социальный блок. Но сейчас появились еще три кандидатуры. Впрочем, саму Митянину это не смущает.

- Все высказывают свои оценки. По процедуре окончательное решение принимает депутатский корпус. Так что это - рабочий процесс, который не обязательно выльется в конечный результат, - рассказала сама чиновница газете «Петербургский дневник».

Причиной этих слов стало решение юридического управления Заксобрания, в котором не смогли определиться, соответствует Митянина должности омбудсмена, или нет. При этом у остальных претенденток документы приняли без замечаний. Ими стали: молодая сотрудница ЗакСа Юлия Шик, экс-депутат МО «Литейный округ» Екатерина Лебедева и общественный помощник депутата Дениса Четырбока, учительница Ирина Аристова.

Выборы детского омбудсмена пройдут в феврале 2020 года. Пока эти обязанности исполняет Светлана Агапитова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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