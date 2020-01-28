«Это рабочий процесс»: Митянина прокомментировала обсуждение кандидатуры детского омбудсмена
20 января истекли полномочия детского омбудсмена Светланы Агапитовой. При этомновый уполномоченный по правам ребенка еще не назначен. Избрать его должны депутаты. Изначально, по предложению губернатора, основным претендентом была Анна Митянина, курировавшая в Смольном социальный блок. Но сейчас появились еще три кандидатуры. Впрочем, саму Митянину это не смущает.
- Все высказывают свои оценки. По процедуре окончательное решение принимает депутатский корпус. Так что это - рабочий процесс, который не обязательно выльется в конечный результат, - рассказала сама чиновница газете «Петербургский дневник».
Причиной этих слов стало решение юридического управления Заксобрания, в котором не смогли определиться, соответствует Митянина должности омбудсмена, или нет. При этом у остальных претенденток документы приняли без замечаний. Ими стали: молодая сотрудница ЗакСа Юлия Шик, экс-депутат МО «Литейный округ» Екатерина Лебедева и общественный помощник депутата Дениса Четырбока, учительница Ирина Аристова.
Выборы детского омбудсмена пройдут в феврале 2020 года. Пока эти обязанности исполняет Светлана Агапитова.
ИСТОЧНИК KP.RU