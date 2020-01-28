190 школ, детских садов, больниц и метро построили в Петербурге в 2019 году

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:14:36+03:00

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В правительстве Петербурга подвели итоги ушедшего года. Так, за 2019 год в Северной столице было построено 190 новых городских объектов, 74 из которых – социальные. Отмечается, что столько было построено только за предыдущие три года. В итоге город получил 12 школ, 40 детских садов, 22 медицинских учреждения, а также открылись три станции метро.

- Мы много ввели социальных объектов в прошлом году, но дефицит все равно сохраняется, - сказал губернатор города Александр Беглов, добавив, - застройщики должны брать на себя соответствующие обязательства.

Однако, несмотря на активную застройку, в Петербурге все равно сохраняется острый дефицит социальных объектов. Например, в Горелово и Шушарах. Также градоначальник попросил поставить под особый контроль строительство Лиговского и Гореловского путепроводов, которые должен завершить новый подрядчик.

- Мы должны внимательно подходить к заключению контрактов. Надо поступать жестко, все судебные дела с недобросовестными подрядчиками нужно довести до конца, - отметил Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU