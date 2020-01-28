Депутаты хотят спасти яхт-клуб на Петровской косе от застройки

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:28:41+03:00

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Петербург - город морской, город портовый. Вот только в отличие от ближайших соседей по Балтике, яхт в акватории Финского залива почти не видно. Причиной тому почти исчезнувшие яхт-клубы. В советское время в Ленинграде их было 33, а сейчас осталось всего три. И может стать еще меньше. Территория на Петровской косе - лакомый кусок для девелоперов. Защитить ее от застройки хотят депутаты городского ЗакСа.

НУЛЕВОЕ ЧТЕНИЕ. Запрет на продажу снюсов подросткам, судьба яхт-клуба на Петровской косе и обрезание деревьев по самое не балуйся 00:00 00:00

- Мы говорим, что надо развивать город, как туристический центр. Посмотрите, в Хельсинки, где есть инфраструктура, в прошлом году зашло 10 тысяч яхт, в Таллинн – 5 тысяч. В Петербург – всего 70 яхт за год. А те, кто имеет яхты, имеют деньги. И вот такие туристы нам нужны, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», 92.0 FM депутат Денис Четырбок.

Таким образом, народные избранники хотят решить две задачи разом: защитить территорию от застройки внеся ее в список зон насаждений общественного пользования (ЗНОП) и заодно спасти один из последних яхт-клубов города.

А в перспективе в Петербурге должна появиться большая городская программа яхтенного туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU