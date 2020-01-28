2020-01-28T17:34:55+03:00
Происшествия

Петербуржцев, прятавших труп в багажнике каршеринга, обвинили в похищении и убийстве человека

Все трое подозреваемых оказались ранее судимыми
Лилия КОЗЛОВА
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Троим подозреваемым в похищении и избиении до смерти человека в Петербурге предъявлены обвиненияТроим подозреваемым в похищении и избиении до смерти человека в Петербурге предъявлены обвиненияФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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По делу о громком убийстве человека посередине дня в Петербурге, окровавленное тело которого подельники грузили в багажник на глазах у свидетелей, подозреваемым предъявили обвинение. Во вторник, 28 января, троих мужчин обвинили в похищении человека, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть жертвы.

- Днем 26 января трое соучастников, испытывая неприязнь к ранее судимому 35-летнему мужчине, подозревая его в краже телефона, приехали к нему домой на улицу Кржижановского, где жестоко избили его. После еле живого человека они запихнули в багажник каршеринга и вывезли на набережную Охты, где продолжили избивать, из-за чего тот скончался, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Благодаря тому, что тело мужчины выносили из подъезда на глазах свидетелей, которые проявили бдительность, подозреваемых задержали с поличным. Все трое оказались бывшими уголовниками.

В настоящее время мужчинам предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, двое из них заключены под стражу до 25 марта 2020 года. Решение об избрании меры пресечения третьему обвиняемому будет принято позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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