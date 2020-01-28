Велодорожку на набережной Фонтанки сохранят

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:52:03+03:00

Велополоса на набережной реки Фонтанки не будет ликвидирована Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге приняли решение по выделенной полосе, на которую жаловались автомобилисты

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Спор по поводу велосипедной дорожки на набережной реки Фонтанки в Петербурге разрешился – выделенная полоса останется и будет действовать. Об этом стало известно во вторник, 28 января. На дорожку для велосипедистов жаловались владельцы авто, которые говорили, что им некуда парковать машины. Вопрос целесообразности ее сохранения обсудили на совещании.

- Представители ряда муниципальных образований и велосипедисты отметили положительные эффекты от реализованного проекта, востребованность велополосы и улучшение условий для движения автомобильного транспорта после сокращения парковочного пространства, - рассказали в Смольном.

Однако выявилась еще одна проблема - необходимость повышения безопасности движения по велосипедной полосе. На совещании предложили снизить скоростной режим на дороге, а также обустроить искусственные дорожные неровности на аварийноопасных участках набережной.

Также принято решение о необходимости проработки мероприятий, в том числе на набережной реки Фонтанки, направленных на упорядочивание парковочного пространства с выделением мест для посадки-высадки пассажиров туристических автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU