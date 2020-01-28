2020-01-28T17:52:03+03:00
Общество

Велодорожку на набережной Фонтанки сохранят

В Петербурге приняли решение по выделенной полосе, на которую жаловались автомобилисты
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Велополоса на набережной реки Фонтанки не будет ликвидированаВелополоса на набережной реки Фонтанки не будет ликвидированаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Спор по поводу велосипедной дорожки на набережной реки Фонтанки в Петербурге разрешился – выделенная полоса останется и будет действовать. Об этом стало известно во вторник, 28 января. На дорожку для велосипедистов жаловались владельцы авто, которые говорили, что им некуда парковать машины. Вопрос целесообразности ее сохранения обсудили на совещании.

- Представители ряда муниципальных образований и велосипедисты отметили положительные эффекты от реализованного проекта, востребованность велополосы и улучшение условий для движения автомобильного транспорта после сокращения парковочного пространства, - рассказали в Смольном.

Однако выявилась еще одна проблема - необходимость повышения безопасности движения по велосипедной полосе. На совещании предложили снизить скоростной режим на дороге, а также обустроить искусственные дорожные неровности на аварийноопасных участках набережной.

Также принято решение о необходимости проработки мероприятий, в том числе на набережной реки Фонтанки, направленных на упорядочивание парковочного пространства с выделением мест для посадки-высадки пассажиров туристических автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение по двум улицам в Петербурге закроют до конца мая
Велодорожку на набережной Фонтанки сохранят
Петербуржцев, прятавших труп в багажнике каршеринга, обвинили в похищении и убийстве человека
Депутаты хотят спасти яхт-клуб на Петровской косе от застройки
190 школ, детских садов, больниц и метро построили в Петербурге в 2019 году
«Это рабочий процесс»: Митянина прокомментировала обсуждение кандидатуры детского омбудсмена
В наркотическом угаре девушка за рулем каршеринга протаранила уборочную технику на Пироговской набережной
«Зенит» поздравил Михаила Кержакова с днем рождения
Охранявшим «Водоканал» собакам ищут новую работу
Грабитель отобрал деньги у миньона из автомата с игрушками
Единый реестр воинских захоронений и памятников создадут в Петербурге
Вместе с прозрачными раздевалками в Лисьем Носу поставили баскетбольные кольца на песке
Микроавтобус перевернулся на Софийской в сторону Колпино
Кипяток льется с балкона жилого дома на улицу на набережной Карповки
За мат и разбитые бутылки в алкогольном магазине петербуржец получил семь суток
Правительство Германии выделило 12 миллионов евро для петербургских блокадников
Умер лис, переломанный после жесткой аварии в Петербурге
Сеть фастфуда заплатит 110 тысяч рублей штраф за шестирублевый соус
За изнасилование и убийство петербурженки двое приезжих получили 6 и 16 лет тюрьмы
Пассажир рейса Калуга-Петербург устроил дебош на борту самолета
Новый природный заказник «Шунгеровский» может появиться в Петербурге